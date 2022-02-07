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Жители Новосибирска смогут закрывать больничные по телефону

Фото Жители Новосибирска смогут закрывать больничные по телефону
Фото Жители Новосибирска смогут закрывать больничные по телефону

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области за неделю в call-центры обратились рекордное количество человек – 153 тысячи пациентов с симптомами ОРВИ.

В Новосибирской области начали действовать новые полномочия – теперь жители региона могут получить диагноз, открыть или закрыть больничный по телефону. Дистанционная работа с больничными листами начнётся в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании 7 февраля.

По словам министра, в Новосибирской области за минувшую неделю приняли рекордное количество обращений от пациентов с признаками ОРВИ. В единую регистратуру обратились 153 тысячи человек – это 5 % от общего числа жителей региона.

В связи с этим министерство усиливает дистанционную работу медицинских служб. Теперь в регионе официально действует новое полномочие – врачи смогут консультировать пациентов по телефону: ставить диагнозы, открывать и закрывать больничные листы.

«Новосибирская сфера здравоохранения предпринимает адекватные развитию ситуации меры. Минздрав региона усиливает работу первичного звена, берёт на себя контроль разделения потоков в поликлиниках, где это возможно. Там, где это невозможно, выделяются обособленные подразделения для приёма только выздоравливающих, для закрытия больничных листов. Вся информация, поступающая на номер 122, вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы. Сегодня все технические возможности для этого есть», – дополнил министр.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Новосибирской области напомнило об опасности самолечения при коронавирусе. В ведомстве опубликовали ряд рекомендаций, если пациент заметил у себя признаки COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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