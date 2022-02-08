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Молчала и терпела: что грозит матери погибшего от истязаний 10-летнего ребёнка в Новосибирске

Фото Молчала и терпела: что грозит матери погибшего от истязаний 10-летнего ребёнка в Новосибирске
Фото Молчала и терпела: что грозит матери погибшего от истязаний 10-летнего ребёнка в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Десятилетний мальчик умер в новосибирской больнице – его мать утверждала, что ребёнка избили на горке старшеклассники.

Новосибирский адвокат Алексей Фоминых рассказал, почему уголовная ответственность не грозит матери мальчика, погибшего после систематических истязаний отчима. 7 февраля мальчика нашли мёртвым в ванной, его тело было покрыто синяками и ушибами – мать школьника утверждала, что несколько дней назад ребёнка избили старшеклассники на горке.

Следователи выяснили, что с августа 2021 года по февраль 2022 года отчим систематически избивал 10-летнего мальчика и его мать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц, а также в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного»). Отчиму грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

При этом матери погибшего мальчика, которая ни разу не обращалась в полицию с заявлением об избиении ребёнка (по информации новосибирского омбудсмена, семья считалась благополучной), уголовная ответственность не грозит.

«Если она никаких активных действий не предпринимала, сама не била, то только административная ответственность – ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей по воспитанию ребёнка, а уголовной ответственности здесь не будет», – пояснил новосибирский адвокат Алексей Фоминых.

Эксперт считает, что женщину не накажут и за попытку выгородить супруга, то есть фактически за дачу ложных показаний – женщина рассказывала, что за несколько дней до гибели сын подрался со старшеклассниками на горке недалеко от школы в Никитинском жилмассиве. В больницу тогда обращаться не стали – ребёнок чувствовал себя нормально.

«Уголовная ответственность по статье 307 УК РФ предусмотрена за дачу ложных показаний либо в суде, либо в ходе судебного производства, в том числе на стадии предварительного следствия, – объяснил Фоминых. – То есть человек должен быть официально допрошен либо следователем, либо дознавателем и быть предупреждён об ответственности по статье 307 УК РФ, чего в данной ситуации, скорее всего, не было. И к тому же есть примечание к статье 307 УК РФ, которое говорит о том, что если лицо до вынесения приговора заявило о ложности своих показаний, то оно освобождается от уголовной ответственности».

Напомним, недавно журналисты Сиб.фм пытались понять, почему отчимы истязают неродных детей в Новосибирской области – бьют вешалкой, швыряют головой об пол.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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