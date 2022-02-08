Новосибирский краевед Голодяев предложил быка в качестве символа новогодней столицы

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Известный краевед Константин Голодяев предложил выбрать в качестве символа новогодней столицы 2022 года животных из Новосибирской области.

Новосибирский краевед Константин Голодяев предложил несколько вариантов из местных обитателей на звание символа новогодней столицы – 2022. Исследователь объяснил свой выбор с исторической точки зрения.

Напомним, что на звание символа новогодней столицы Новосибирска были номинированы несколько популярных животных из зоопарка имени Шило. Среди них была белая медведица Шилка, орангутан Бату, манул Айша, амурский тигр Макс и снежный барс Саян. Многие новосибирцы в социальных сетях отмечали, что среди претендентов оказались далеко не сибирские животные.

По словам Голодяева, у Новосибирска на самом деле широкий выбор среди земных, надземных и даже водных обитателей.

«Если не вдаваться в дела минувшие, когда на месте нашего города располагался огромный Приобский бор, и зверья здесь хватало, в первую очередь – зайцев, бобров, то в обозримом времени можно выделить быка, который заводил в воду стадо на Кривощёковской скотной переправе через Обь, или белку-телеутку, символ нашего Академгородка, но она не абориген – привезена с Алтая. Ястреб, сова-неясыть – тоже наше все. Рыбакам понравится вариант с родными нашими стерлядью и щукой, а может быть, и судаком, но он тоже завезён специально для зарыбления водохранилища», – рассказал краевед сайту ФАН.

Напомним, что в Новосибирске голосование за звание символа новогодней столицы – 2022 было отменено. Лидером в гонке оказался орангутан Бату, однако неожиданно сотни пользователей начали голосовать за отстающего питомца – снежного барса. Ранее заммэра Анна Терешкова объяснила данное решение.