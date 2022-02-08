Председатель СО РАН Пармон госпитализирован из-за коронавируса – СМИ

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В Новосибирске госпитализировали в инфекционный стационар с коронавирусом председателя СО РАН Валентина Пармона.

В Новосибирске коронавирус выявили у председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона. На данный момент 73-летний учёный находится в инфекционном госпитале. Об этом сообщает издание «Родные берега».

Валентин Пармон является научным руководителем ФИЦ «Институт катализа СО РАН» в Новосибирске, также он руководит несколькими направлениями по разработке каталитических технологий для структурной перестройки сырьевой базы химической промышленности и энергетики.

У учёного обнаружили коронавирус в начале февраля, с 4 числа он находится в инфекционном госпитале.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, также стало известно о том, что на самоизоляцию ушёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников из-за ухудшения самочувствия. У главы города отменили прямой эфир на телеканале ОТС. При этом губернатор ранее проходил вакцинацию, а также ревакцинацию – последнюю прививку он сделал чуть больше месяца назад.

Напомним, что в Новосибирской области уже неделю каждый день обновляются рекорды по заболеваемости. За прошедшие сутки оперативный штаб подтвердил коронавирус у 3 129 человек.