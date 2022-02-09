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общество

Два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года

Фото Два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года
Фото Два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года

Фото: Сиб.фм

Минтруд порекомендовал работодателям предоставлять два оплачиваемых выходных дня для тех, кто сделал прививку. Однако руководитель не обязан предоставлять такие выходные дни. Но если у человека ухудшилось самочувствие после прививки, он может оформить больничный лист.

В рекомендациях Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.10.2021 сказано о том, что работодателям следует предоставлять сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, не меньше двух оплачиваемых выходных. Соответствующий пункт рекомендовано внести в локальные правовые акты предприятия.

Фото Два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года 2

Минтруд советует работодателям предоставлять выходные сотрудникам, которые иммунизировалось от ковида. Оформлять такие выходные рекомендовано по заявлению сотрудника. Оплачиваемые дни предоставляются по предъявлении сертификата о вакцинации или выписки с портала «Госуслуги». Однако руководители не обязаны предоставлять такие выходные. Отказ работодателя предоставить освобождение от работы законен.

Фото Два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года 3

Граждане, которые начали чувствовать себя плохо после иммунизации от COVID-19, могут оформить больничный лист.

«Порядок действий сотрудников и работодателей при любой вакцинации общий. Если корпоративная политика не устанавливает, что работник, сделавший прививку, может рассчитывать на дополнительный выходной, то при возникновении побочных эффектов следует обратиться в медучреждение, чтобы оформить листок временной нетрудоспособности», – отметили в Минтруде РФ.

Фото Два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года 4

Если работодатель готов пойти навстречу и закрепил правило о выходных за вакцинацию локальным нормативным актом организации – аналогичные правила уже действуют для прохождения диспансеризации. За дни диспансеризации платят средний заработок – это норма Трудового кодекса РФ.

Ранее Сиб.фм писал о том, что врач назвал симптомы «омикрона», которые не спутаешь с ОРВИ. QR-код по антителам: как оформить на «Госуслугах» с 1 февраля 2022 года, а также Минздрав уточнил, кому противопоказана прививка от коронавируса.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
Минтруд
выходной
коронавирус
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