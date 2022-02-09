Станция метро «Площадь Маркса» в Новосибирске стала самой загруженной по итогам 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске назвали самую загруженную станцию метрополитена в 2021 году.

В Новосибирске по итогам 2021 года выявили тройку лидеров по пассажиропотоку – он не изменился по сравнению с годом ранее. Рейтинг по загруженности опубликовали на сайте МУП «Новосибирский метрополитен».

Так, на первом месте оказалась станция метро «Площадь Маркса», на которую пришлось 18,9 % всего пассажиропотока. На втором месте находится станция «Заельцовская» – 12,3 %, а на третьем месте – «Площадь Ленина» с 11,8 %.

Следом за лидерами по пассажиропотоку идут станции «Речной вокзал», «Красный проспект» и «Сибирская», а после «Студенческая». На самом последнем месте оказалась станция метро «Октябрьская», которая даже не вошла в рейтинг.

Напомним, что в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 8 февраля изменили график работы метрополитена. Новый график предполагает сохранение максимального количества поездов утром, вечером и в часы пик. Время ожидания поездов в организации увеличат до 1 минуты.

При этом утром 9 февраля жители Новосибирска пожаловались на давку в вагонах метрополитена. Пассажиры рассказывают, что людей на станциях, наоборот, стало гораздо больше. Также они жалуются на несоблюдение социальной дистанции, а в некоторых случаях и масочного режима.