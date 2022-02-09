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В Новосибирской области ожидается похолодание до -34 градусов

Фото В Новосибирской области ожидается похолодание до -34 градусов
Фото В Новосибирской области ожидается похолодание до -34 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В конце рабочей недели в Новосибирской области ожидаются морозы до -34 градусов.

В Новосибирской области к концу рабочей недели ожидается резкое похолодание до -34 градусов. Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за загрязнённого воздуха. Об этом сообщают синоптики на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Сегодня, 9 февраля, в городе ожидается температура воздуха до -10...-12 градусов, в пригороде до -15 градусов. Ветер слабый 2-7 м/с, погода малооблачная, без осадков. На дорогах сохраняется гололедица, местами возможна изморозь.

В четверг, 10 февраля, ночные температуры составят -23...-25 градусов, в пригороде будет холоднее – до -28...-30 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до -14...-16 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с, без осадков, на дорогах гололедица.

В пятницу, 11 февраля, температура вновь опустится до -24...-26 градусов, в регионе будут морозы до -29...-34 градусов. Днём ожидается потепление до -15...-17 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с, осадков не ожидается, на дорогах гололедица.

«В период с 17 часов 08 февраля до 17 часов 11 февраля 2022 года на территории города Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности», – сообщили синоптики.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал предварительный прогноз погоды на февраль 2022 года, по данным популярных сервисов.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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