«Лежал пластом с температурой, а в журнале двойки»: в Новосибирске родители школьников возмутились плохими отметками у болеющих детей

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Родители в Новосибирске жалуются на колы и двойки, которые появляются у болеющих школьников за невыполненные домашние работы. Взрослые не понимают, почему учителя игнорируют тот факт, что дети временно не могут делать задания, и не знают, как поступать в такой ситуации. «Мать что должна делать?»

Жительница Новосибирска Дарья Макарова пожаловалась в Facebook на несправедливые двойки, которые её ребёнок, учащийся в Лицее № 130 им. академика М. А. Лаврентьева, получает за невыполненные домашние задания (д/з) во время болезни.

По словам женщины, справку от врача в образовательное учреждение предоставляли, но учителя продолжают требовать «домашку».

«Ребёнок болеет, болеет тяжело, лежит пластом с температурой, но учителя требуют выполнения д/з. Мать что должна делать? Выполнять д/з за больного ребёнка? Пичкать ребёнка жаропонижающими и заставлять выполнять задания?

Справка в школу предоставлена, а в журнале двойки за несданные работы», — возмущается женщина в посте.

Негодование Макаровой разделяют и многие другие мамы школьников. В комментариях женщины написали, что сталкивались с аналогичной проблемой, причём их болеющие дети получали не только двойки, но и колы.

«Здравый смысл никто не отменял»

По словам руководителя штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксаны Василенко, учителя не могут требовать от детей выполнения домашних заданий во время болезни и, следовательно, не в праве ставить им какие-либо оценки.

«Это же осознанность: ребёнка нет, как вы ему поставите оценку? Здравый смысл никто не отменял», — отметила она в разговоре с журналистом Сиб.фм.

Василенко предположила, что такая ситуация с оценками могла возникнуть в результате перехода от бумажной системы документооборота к электронной, в том числе к электронным журналам.

Раньше, когда ребёнок отсутствовал по болезни, учитель мог поставить напротив его фамилии в журнале точку, означающую, что от ученика после выздоровления нужно чего-то ждать (ответа у доски, письменного задания и так далее).

В современном электронном журнале вместо этой точки педагог ставит единицу, которую многие ошибочно принимают за оценку — кол, пояснила руководитель штаба.

«Что такое единица в электронном журнале? Как правило, это та же точка, что раньше была в бумажном. За знания её практически не ставят», — уточнила Василенко.

Если ребёнок болел, а впоследствии такая единица превратилась в отметку, например, двойку, или же с ней так ничего и не произошло, нужно уточнить её роль в журнале у учителя. Если педагог с ней ничего не сделает, безжалостная электронная система учтёт её при подсчёте среднего арифметического балла и испортит школьнику общую картину успеваемости, обратила внимание глава штаба.

Возвращаясь к случаю с ребёнком Макаровой, который после предоставления справки о болезни продолжает получать двойки за домашнее задание, Василенко однозначно сказала, что в лицее неправы.

Образовательным учреждениям Василенко рекомендовала наладить обратную связь с родителями — найти в коллективе человека, который мог бы оперативно отвечать на их вопросы и давать необходимые пояснения, чтобы конфликтов и подобных обсуждений в соцсетях не возникало.

Напомним, из-за резкого роста количества заражений COVID-19 часть школьников в Новосибирске перевели на дистанционное обучение. Предварительно на удалёнке они проучатся до 14 февраля.

Окончательное решение о сроках дистанта в регионе примут 11 февраля.