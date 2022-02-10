«Лежал пластом с температурой, а в журнале двойки»: в Новосибирске родители школьников возмутились плохими отметками у болеющих детей

Фото Сиб.фм
Родители в Новосибирске жалуются на колы и двойки, которые появляются у болеющих школьников за невыполненные домашние работы. Взрослые не понимают, почему учителя игнорируют тот факт, что дети временно не могут делать задания, и не знают, как поступать в такой ситуации.
Жительница Новосибирска Дарья Макарова пожаловалась в Facebook на несправедливые двойки, которые её ребёнок, учащийся в Лицее № 130 им. академика М. А. Лаврентьева, получает за невыполненные домашние задания (д/з) во время болезни.
По словам женщины, справку от врача в образовательное учреждение предоставляли, но учителя продолжают требовать «домашку».
«Ребёнок болеет, болеет тяжело, лежит пластом с температурой, но учителя требуют выполнения д/з. Мать что должна делать? Выполнять д/з за больного ребёнка? Пичкать ребёнка жаропонижающими и заставлять выполнять задания?
Справка в школу предоставлена, а в журнале двойки за несданные работы», — возмущается женщина в посте.
Негодование Макаровой разделяют и многие другие мамы школьников. В комментариях женщины написали, что сталкивались с аналогичной проблемой, причём их болеющие дети получали не только двойки, но и колы.
«Это же осознанность: ребёнка нет, как вы ему поставите оценку? Здравый смысл никто не отменял», — отметила она в разговоре с журналистом Сиб.фм.
Василенко предположила, что такая ситуация с оценками могла возникнуть в результате перехода от бумажной системы документооборота к электронной, в том числе к электронным журналам.
Раньше, когда ребёнок отсутствовал по болезни, учитель мог поставить напротив его фамилии в журнале точку, означающую, что от ученика после выздоровления нужно чего-то ждать (ответа у доски, письменного задания и так далее).
В современном электронном журнале вместо этой точки педагог ставит единицу, которую многие ошибочно принимают за оценку — кол, пояснила руководитель штаба.
«Что такое единица в электронном журнале? Как правило, это та же точка, что раньше была в бумажном. За знания её практически не ставят», — уточнила Василенко.
Если ребёнок болел, а впоследствии такая единица превратилась в отметку, например, двойку, или же с ней так ничего и не произошло, нужно уточнить её роль в журнале у учителя. Если педагог с ней ничего не сделает, безжалостная электронная система учтёт её при подсчёте среднего арифметического балла и испортит школьнику общую картину успеваемости, обратила внимание глава штаба.
Возвращаясь к случаю с ребёнком Макаровой, который после предоставления справки о болезни продолжает получать двойки за домашнее задание, Василенко однозначно сказала, что в лицее неправы.
Образовательным учреждениям Василенко рекомендовала наладить обратную связь с родителями — найти в коллективе человека, который мог бы оперативно отвечать на их вопросы и давать необходимые пояснения, чтобы конфликтов и подобных обсуждений в соцсетях не возникало.
Напомним, из-за резкого роста количества заражений COVID-19 часть школьников в Новосибирске перевели на дистанционное обучение. Предварительно на удалёнке они проучатся до 14 февраля.
Окончательное решение о сроках дистанта в регионе примут 11 февраля.
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