Решение о продлении карантина в школах Новосибирска примут 11 февраля

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Решение о продлении дистанционного формата обучения в школах Новосибирска будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в регионе.

В Новосибирской области заканчивается всеобщий школьный карантин, однако в регионе по-прежнему наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Решение о формате обучения будет принято 11 февраля, об этом сообщил руководитель оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций региона Сергей Нелюбов.

По словам Сергея Нелюбова, решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. В частности, будет учтено мнение Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что всеобщий школьный карантин был объявлен с 31 января по 13 февраля. Однако в начале карантина эпидемиологическая обстановка в регионе была более стабильной. В течение последней недели оперативный штаб фиксирует увеличение новых случаев COVID-19, показатель уже превысил 3 тысячи заболевших в сутки.

Кроме того, заметно увеличилось количество несовершеннолетних заболевших. По последним данным, на карантин было переведено 272 класса из-за коронавируса и ОРВИ, не считая тех, кто уже учится в дистанционном формате.

Отметим, что в Новосибирской области с 9 февраля также расширили перечень мер ограничения из-за коронавируса.