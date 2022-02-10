Новосибирск вошёл в топ городов России с самыми завидными женихами

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Россиянки рассказали, в каких городах страны, по их мнению, живут самые завидные женихи. Новосибирск попал в топ-10.

Сервис «Работа.ру» провёл среди жительниц России опрос, чтобы выяснить, в каких городах страны, по их мнению, живут самые привлекательные мужчины. В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Калининград, Тюмень и Новосибирск.

Основные критерии, на которые женщины обращают внимание при выборе партнёра, — это характер и личные качества. Также многие россиянки смотрят на обеспеченность мужчины, его возможности обеспечить семью и на внешность.

Почти 50 % респонденток отметили, что для них важно, насколько хорошо кавалер умеет ухаживать.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск вошёл в десятку лучших городов РФ по качеству жизни. В топ-3 в этом рейтинге вошли Москва, Санкт-Петербург и Грозный.