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Новосибирский учёный Седых прокомментировал COVID-19 у Жириновского после трёх вакцин

Фото Новосибирский учёный Седых прокомментировал COVID-19 у Жириновского после трёх вакцин
Фото Новосибирский учёный Седых прокомментировал COVID-19 у Жириновского после трёх вакцин

Фото из Instagram Владимира Жириновского

Учёный из Новосибирска Сергей Седых прокомментировал заражение лидера ЛДПР Владимира Жириновского коронавирусом после прививки тремя видами российских вакцин.

Молекулярный биолог из Новосибирска Сергей Седых полагает, что большое количество прививок от коронавируса, которые сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, не могло негативно сказаться на его иммунитете. Сейчас 75-летний руководитель партии находится в больнице, куда был госпитализирован с заражением COVID-19.

Как ранее сообщалось, в соцсетях Владимир Жириновский рассказывал, что с сентября 2020 года сделал прививки от коронавируса тремя разными вакцинами: «Спутником V», «Спутником Лайт», а также тремя дозами новосибирской «ЭпиВакКороны».

«"Убить иммунитет" прививками невозможно. Вакцинация, напротив, специфически стимулирует его. Каждый день мы пассивно иммунизируемся сотнями антигенов: с едой, микробами. В любой вакцине этих антигенов значительно меньше», – заявил Сергей Седых в беседе с журналистом «BFM-Новосибирск».

Также учёный отметил, что пятая волна коронавируса оказалась значительно более «заразной», нежели предыдущая. Штамм «омикрон», в отличие от «дельты», распространяется быстрее.

Седых отметил, что о причинах заражения и протекании коронавируса у Жириновского говорить пока рано.

«Про здоровье Жириновского мне мало что известно, но он не производит впечатление "спортивного пенсионера" в отличие, кстати, от нашего национального лидера», – резюмировал Сергей Седых.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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