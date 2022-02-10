В Новосибирске работает 6 пунктов вакцинации детей от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске вакцинацию подростков от коронавируса проводят в шести поликлиниках.

Вакцинация подростков от коронавируса проводится в шести поликлиниках Новосибирска. Прививочные кабинеты работают в Центральном и Дзержинском районах города. Об этом пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на данные мэрии.

Три кабинета для вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 открыты в Дзержинском районе. Один из них находится в Городской клинической больнице № 2 на проспекте Дзержинского, 71. Здесь подростков прививают ежедневно с 9:00 до 11:00.

Также привиться от коронавируса можно с 8 до 20 часов в детском поликлиническом отделении ГКБ № 12 на Учительской, 15.

Ещё одно детское отделение при клинической больнице № 17 на улице Доватора, 13/1 принимает маленьких пациентов также с 8 до 20 часов.

В Центральном районе Новосибирска вакцинировать детей «Спутником М» можно по трём адресам: в поликлинике № 1 на Фрунзе, 57а, в поликлинике № 27 на Рельсовой, 4, а также в поликлинике № 20 на улице 1905 года. Они работают в будние дни.

Всего в Новосибирске на сегодня действует 65 пунктов вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее жительница Новосибирска под ником @marina_izyurova опубликовала видео о вакцинации подростков от коронавируса. За несколько дней ролик завирусился: он набрал около 5 млн просмотров, и его продолжают распространять в других социальных сетях.

В Новосибирске и области в начале февраля стартовала вакцинация детей 12–17 лет от коронавирусной инфекции.

Прививку подросткам делают препаратом «Спутник М» – это разбавленный в пять раз «Спутник V». Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, детям от 12 до 15 лет необходимо согласие родителей и письменное заявление от них. Подростки от 15 до 17 лет включительно могут заполнить информированное согласие сами.