В Новосибирске школьникам на дистанте выдают сухпайки за 1500 рублей

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Новосибирским школьникам, обучающимся на удалёнке, начали выдавать продуктовые наборы стоимостью 1500 рублей.

В Новосибирске ученикам, занимающемся в дистанционном формате, начали выдавать сухпайки. Такие наборы положены многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям с инвалидностью. Ориентировочный состав продуктов утвердили в министерстве образования региона 10 февраля.

Согласно приказу ведомства №225, в продуктовый набор для малоимущих семей входят гречневая и рисовая крупы, макароны, сахар, сок, консервы, молоко, печенье и рулет, мука, а также чай и какао. Такой сухпаёк рассчитан на 10 дней, и его стоимость составляет 580 рублей.

Для семей, в которых есть дети-инвалиды, список включаемых продуктов расширяется, а стоимость увеличивается до 1525 рублей (так же на 10 дней).

Чтобы не провоцировать распространение коронавирусной инфекции, сухпайки выдают сразу на входу в образовательные учреждения. График раздачи для каждой школы формируется индивидуально. Это расписание размещают на сайтах школ, а также дополнительно дублируют в электронные дневники и родительские чаты в мессенджерах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что для учащихся 5-10 классов из льготных категорий предусмотрено несколько видов продуктовых наборов.

Напомним, о выдаче сухпайков министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил в конце января 2022 года — такие наборы стали альтернативой школьных обедов для школьников, находящихся на дистанционном обучении.