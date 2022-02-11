Обвинённый в покушении на убийство адвокат рассказал свою версию событий в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский адвокат Владимир Сафронов, арестованный по обвинению в покушении на убийство таксиста, заявил, что оборонялся.

Адвокат из Новосибирска Владимир Сафронов заявил следователям, что ранил таксиста, защищая свою жизнь. Об этом на условиях анонимности журналисту Сиб.фм рассказал коллега Сафронова.

Инцидент произошёл ночью 21 января на улице Новогодней. По версии следствия, таксист подвёз нетрезвого адвоката по заказу к жилому дому. Известно, что в ходе поездки между водителем и пассажиром развился конфликт. В пункте назначения адвокат покинул авто, таксист отъехал к другому дому и вышел из машины. В этот момент пассажир якобы напал на водителя и ударил его в область сердца ножом.

Таксист смог уехать с места происшествия. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь. Подозреваемого задержали, обвинили в покушении на убийство человека и на время расследования отправили в СИЗО.

Позже выяснилось, что арестован известный в профессиональном сообществе адвокат Владимир Сафронов – специалист с богатым опытом в правоохранительной сфере.

«Он работал заместителем прокурора Ленинского района Новосибирска, потом работал гособвинителем в Новосибирском областном суде в аппарате областной прокуратуры и после пенсии уже начал заниматься адвокатской практикой», – сообщил журналисту Сиб.фм коллега арестованного.

По его словам, Владимир Сафронов – человек жёсткого характера, за словом в карман не полезет, уверен в себе, умеет за себя постоять, много лет он занимался кикбоксингом.

«Не сказать чтобы он очень конфликтный, но допускаю, что при возникновении угрозы в свою сторону может применить насилие. Неожиданностью стало то, что он применил его в такой форме (с применением оружия). Ожидаемо было, что он набил бы морду человеку, и всё. По его версии, он оборонялся, защищал себя от нападок таксиста. Следствие разберётся», – отметил собеседник.

Напомним, ранее в суд ушло дело о жестоком убийстве жены главврача Искитимской городской больницы.