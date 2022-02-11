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Человек погиб после падения из окна 16-этажного жилого дома в Новосибирске

Фото Человек погиб после падения из окна 16-этажного жилого дома в Новосибирске
Фото Человек погиб после падения из окна 16-этажного жилого дома в Новосибирске

Сиб.фм

Мужчина умер после падения из окна высотки в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске мужчина разбился насмерть при падении из окна 16-этажного дома. Об этом рассказали очевидцы происшествия в соцсетях.

В Октябрьском районе Новосибирска человек выпал из окна 16-этажного дома. Очевидцы происшествия рассказали в группе «Инцидент Новосибирск», что на вид погибшему мужчине было около 30 лет. От полученных травм он умер до приезда «скорой».

Инцидент произошел в жилом доме №14 на Ключ-Камышенском плато.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Новосибирске пожилой мужчина выпал из окна больницы. До этого мужчина выпал из окна многоэтажки элитного жилого комплекса в Ленинском районе Новосибирска. Сиб.фм писал, что погибшему мужчине было 35-40 лет.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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