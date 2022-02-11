В Новосибирске перекроют движение из-за камер ГИБДД

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В Новосибирске ограничат движение на перекрестке Кирова и Лобова из-за камер ГИБДД.

В Новосибирске загруженный перекресток в Октябрьском районе частично перекроют почти на год для установки камер видеофиксации. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Весь 2022 год автолюбители не смогут проехать по пересечению улиц Кирова и Лобова. С января по декабрь текущего года там действует ограничение движения. Загруженный перекресток в Октябрьском районе Новосибирска частично перекроют практически на год, чтобы установить там камеры видеофиксации. Комплексы и приборы фото- и видеофиксации дорожных правонарушений будут установлены в срок до 31 декабря 2022 года.

В ГИБДД объяснили, что перекрытие перекрестка будет частичным, так как работы будут проводиться постепенно. В ведомстве попросили жителей Новосибирска проявлять внимательность, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

В конце февраля в Новосибирске перекроют дороги на весь день из-за праздничного салюта ко Дню защитника Отечества.

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