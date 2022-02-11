Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске перекроют движение из-за камер ГИБДД

Фото В Новосибирске перекроют движение из-за камер ГИБДД
Фото В Новосибирске перекроют движение из-за камер ГИБДД

Pixabay.com

В Новосибирске ограничат движение на перекрестке Кирова и Лобова из-за камер ГИБДД.

В Новосибирске загруженный перекресток в Октябрьском районе частично перекроют почти на год для установки камер видеофиксации. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Весь 2022 год автолюбители не смогут проехать по пересечению улиц Кирова и Лобова. С января по декабрь текущего года там действует ограничение движения. Загруженный перекресток в Октябрьском районе Новосибирска частично перекроют практически на год, чтобы установить там камеры видеофиксации. Комплексы и приборы фото- и видеофиксации дорожных правонарушений будут установлены в срок до 31 декабря 2022 года.

В ГИБДД объяснили, что перекрытие перекрестка будет частичным, так как работы будут проводиться постепенно. В ведомстве попросили жителей Новосибирска проявлять внимательность, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

В конце февраля в Новосибирске перекроют дороги на весь день из-за праздничного салюта ко Дню защитника Отечества.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы пожаловались на столпотворение в метро после изменения графика движения поездов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21082
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
14310
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
7837
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
7830
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
6660
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5385
В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги
5135
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей