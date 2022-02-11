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В Новосибирске пёс-подполковник сорвал госномер с автомобиля

Фото В Новосибирске пёс-подполковник сорвал госномер с автомобиля
Фото В Новосибирске пёс-подполковник сорвал госномер с автомобиля

Скриншот из видео в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Собака в Калининском районе сорвала госномер с машины во дворе.

Камеры видеонаблюдения на улице Фадеева зафиксировали необычного «вора» автомобильных номеров. Им оказалась небольшая чёрная собака.

Видеозапись опубликовали в сообществе «АСТ-54». На ней видно, как женщина с собакой на поводке проходят мимо припаркованных автомобилей. После того как чёрный пёс проходит около одной из машин, с той падает государственный номер.

В комментариях к публикации собаку уже окрестили «подполковником ГИБДД». Тем не менее мнения подписчиков относительно ситуации разделились.

Некоторые новосибирцы встали на защиту пса и его хозяйки. Они предположили, что собака не оторвала его зубами, а зацепилась за номер комбинезоном. «За то, что номер не прикручен, она не несёт ответственности. Если бы его ветром снесло, кого бы винили?», «Собака вообще не трогала, а зацепилась», «Номера нормально крепить надо!» — написали жители города.

Другая сторона комментирующих посчитала, что собака намеренно сорвала номер с машины. «Это обученная собака-воровака», «Если бы ваш номер так оторвало, вас бы сильно беспокоило, специально это было ли случайно?» — высказались новосибирцы.

Напомним, 8 февраля в новосибирском приюте «Сибирский алабай» сгорел ветеринарный блок. В огне погибли четыре питомца. На данный момент известно, что в поджоге признался один из работников приюта.

Ранее Сиб.фм сообщал об инциденте в селе Марусино: там неизвестный мужчина отравил 15 собак, 13 из которых погибли.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
собаки
машины
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