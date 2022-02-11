В Новосибирске завершают остекление фасадов новой ледовой арены

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В Новосибирске продолжается строительство нового ЛДС в ускоренном темпе – рабочие вышли на финишную прямую по остеклению фасадов и готовятся закрывать тепловой контур здания.

В Новосибирске вышли на финишную прямую по остеклению фасадов на новой ледовой арене к МЧМ-2023. Как сообщили в региональном правительстве, это ещё один шаг к закрытию теплового контура основного здания.

В подрядной организации ООО «ЭлинАльфа» рассказали, что самый крупный блок работ по установке стеклопакетов находится в завершающей стадии. В уникальные витражные конструкции будет установлено 5 480 стеклопакетов.

Кроме того, на прошлой неделе строители завершили монтаж фальцевой кровли в главном здании, осталось уложить крышу на периферийных зонах. На двух малых аренах строители уже закончили работы по устройству кровли – это позволило подать тепло в здание.

В министерстве строительства региона отмечают, что работы продолжают идти в ускоренном темпе. К стройке дополнительно привлекли ещё около 100 человек. Внутри здания ЛДС ставят перегородки, заливают полы, прокладывают инженерные сети. Также уже подготовлено холодильное оборудование для ледового поля на большой арене.

Ранее стройплощадку нового ледового дворца сняли с высоты птичьего полёта. На кадрах «с воздуха» можно разглядеть не только саму конструкцию, но и мелкие детали вроде фасада.

Напомним, что в Новосибирске продолжается подготовка к проведению МЧМ-2023 – чемпионата мира по хоккею. Министерства разработают около 10 экскурсионных маршрутов для гостей, организуют более 100 мероприятий, также власти собирают заявки для волонтёров – среди добровольцев есть даже африканцы.