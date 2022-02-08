Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске

Фото ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
Фото ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске

Скриншот из видео ООО «ЭлинАльфа»

В сети появились кадры новой ледовой арены, сделанные «с воздуха».

Ледовый дворец, строительство которого приурочили к МЧМ-2023, сняли с высоты птичьего полёта. На видео можно разглядеть не только сами конструкции, но и более мелкие детали: например, внешний вид фасада.

Несмотря на то, что стадион покрыт снегом, стройка продолжается каждый день.

По последним данным, полученным от правительства Новосибирской области, работы ведутся не только снаружи ледовой арены. Внутри ЛДС возводят внутренние перегородки, проводят системы отопления, дымоудаления и вентиляции, слаботочные системы, а также заливают полы.

Известно, что кровля на двух малых аренах уже полностью готова, и в помещениях есть тепло. Скоро его планируют подать и в главное здание.

Как ранее писал Сиб.фм, по оценке губернатора региона Травникова, на конец января 2022 года темпы строительства идут в соответствии с выполнением догоночного графика.

Напомним, в 2022 году стоимость строительства ЛДС увеличилась на 30%. Теперь на возведение новой ледовой арены потребуется 13 млрд рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
МЧМ-2023
новый лдс
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13181
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
12125
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9489
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
7019
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6033
В Генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производстве
5272
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
5022
В Новосибирске частную маршрутку № 5 заменят муниципальным автобусом