ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске

Скриншот из видео ООО «ЭлинАльфа»

В сети появились кадры новой ледовой арены, сделанные «с воздуха».

Ледовый дворец, строительство которого приурочили к МЧМ-2023, сняли с высоты птичьего полёта. На видео можно разглядеть не только сами конструкции, но и более мелкие детали: например, внешний вид фасада.

Несмотря на то, что стадион покрыт снегом, стройка продолжается каждый день.

По последним данным, полученным от правительства Новосибирской области, работы ведутся не только снаружи ледовой арены. Внутри ЛДС возводят внутренние перегородки, проводят системы отопления, дымоудаления и вентиляции, слаботочные системы, а также заливают полы.

Известно, что кровля на двух малых аренах уже полностью готова, и в помещениях есть тепло. Скоро его планируют подать и в главное здание.

Как ранее писал Сиб.фм, по оценке губернатора региона Травникова, на конец января 2022 года темпы строительства идут в соответствии с выполнением догоночного графика.

Напомним, в 2022 году стоимость строительства ЛДС увеличилась на 30%. Теперь на возведение новой ледовой арены потребуется 13 млрд рублей.