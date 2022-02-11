В Новосибирской области дистант для учащихся 5-8 классов продлили на неделю

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В Новосибирской области продлили дистанционное обучение для школьников из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В пятницу, 11 февраля, в Новосибирской области приняли решение о продлении дистанционного обучения для школьников ещё на неделю. Об этом сообщил источник в министерстве образования региона со ссылкой на решение оперативного штаба по коронавирусу.

Отмечается, что со следующего понедельника, 14 февраля, к обучению в очном формате вернутся учащиеся 1, 9 и 10 классов. Очно продолжат учиться школьники 2-4 классов, а также одиннадцатиклассники.

Дистанционное обучение для 5-8 классов продлено ещё на неделю, до 21 февраля. Дальнейшие решения о сроках карантина для средних классов будут принимать в следующую пятницу.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал о возможном продлении дистанционного обучения в школах в случае высокой нагрузки на первичное звено здравоохранения.

Со слов министра образования региона Сергея Федорчука, на 7 февраля в Новосибирской области выявлено 1105 случаев заболевания коронавирусом в школах. Среди них 981 ребёнок и 124 работника.

Напомним, по данным на 10 февраля, общее количество заражённых коронавирусом в Новосибирской области достигло 128 400, из которых 4 394 – у несовершеннолетних детей.