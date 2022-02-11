Жители Новосибирска скупают противовирусные препараты в пятую волну COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

МП «Новосибирская аптечная сеть» назвала топ-5 препаратов, которые жители региона покупают в новую волну коронавируса.

В Новосибирске в пятую волну коронавируса продажи противовирусных препаратов выросли на 50% по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом Сиб.фм сообщила заместитель директора по направлению МП «Новосибирская аптечная сеть» Елена Гусельникова.

В аптечной сети назвали топ-5 противовирусных препаратов, которые начали приобретать жители региона в новую волну коронавируса.

Первое место занял «Арбидол» , затем идёт «Ингавирин», тройку замыкает «Трекрезолид». После них идёт «Осельтавивир» («Тамифлю», «Номидес») и на последнем месте «Триазаверин».

Отметим, что в преддверии пятой волны коронавируса в Новосибирской области был сформирован запас препаратов от коронавируса на ближайшие три-четыре месяца. Об этом рассказывал операционный директор аптечной сети «Магнит» в ходе рейда по проверке городских аптек на наличие противовирусных лекарств. По его словам, самая востребованная группа препаратов в данный период это противовирусные и жаропонижающие.

Напомним, что в Новосибирске недавно также разработали новое лекарство от коронавируса.