Кто стоит за Бату: Собчак сняла видео об орангутане из Новосибирска

Фото Новосибирского зоопарка

Орангутан Бату из Новосибирска стал героем свежего выпуска авторской программы Ксении Собчак "Осторожно, новости".

Телеведущая Ксения Собчак в свежем выпуске программы "Осторожно, новости" высказалась о результатах народного голосования за талисман Новосибирска как новогодней столицы России. В голосовании, напомним, участвовали 4 животных Новосибирского зоопарка, но когда в лидеры выбился орангутан Бату, организаторы отменили процедуру, заявив о накрутках со стороны общественников.

По словам Собчак, новосибирские власти "на свою беду проявили самодеятельность и устроили народное голосование за талисман новогодней столицы".

Ожидалось, что в лидеры выбьется снежный барс, манул или любимица горожан медведица Шилка. Но замысел организаторов, как выразилась телеведущая, был разрушен из-за вмешательства "блогеров, хохмачей и Варламова". А после "вбросов" за барса Саяна и медведицу Шилку власти вынуждены были и вовсе свернуть голосование, чтобы не превращать процедуру в фарс.

"В итоге самый популярный кандидат, который должен был победить, остался без должности", — резюмировала Собчак. Она добавила, что вмешательство властей в исход голосования ей понятно, поскольку на примере ситуации с Бату могут тестироваться технологии настоящих выборов.

Напомним, 11 февраля Новосибирский зоопарк снял шуточное видео об орангутане Бату, рассказав, кто стоит за его успехом.