В Новосибирске школьники на дистанте получат дополнительные сухпайки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирским школьникам, оставшимся на дистанте, выдадут дополнительные продуктовые наборы.

Школьникам Новосибирска и региона, которые продолжают учиться удалённо, выдадут дополнительные сухпайки. Как пишет «АиФ-Новосибирск», об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Первые наборы школьники, которых перевели в дистанционный режим обучения, получили 9 февраля — об их составе и стоимости Сиб.фм рассказывал здесь. Наполнение сухпайков разнится в зависимости от льготной категории: например, список продуктов для детей с инвалидностью шире, а его стоимость увеличивается до полутора тысяч рублей.

Известно, что дополнительные наборы предоставят на следующей неделе тем учащимся 5-8 классов, которые относятся к категориям льготников и получали бесплатное горячее питание в школе. Один сухпаёк рассчитан на 10 дней.

Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирских школах начинают частично снимать карантин. С 14 февраля на учёбу в очном формате выходят ученики начальной школы и старшей школы: с 1 по 4 класс и с 9 по 11 класс. Учащиеся 5-8 классов продолжают обучаться дистанционно.