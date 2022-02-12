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Закрыт последний фирменный магазин Bizzarro в Новосибирске

Фото Закрыт последний фирменный магазин Bizzarro в Новосибирске
Фото Закрыт последний фирменный магазин Bizzarro в Новосибирске

Pixabay.com

В Новосибирске закрылся последний фирменный магазин женской одежды Bizzarro.

Бренд женской одежды Bizzarro закрывает последний магазин сети в Новосибирске. Об этом сообщили СМИ.

В Новосибирске закрылся последний магазин женской одежды Bizzarro в торговом центре «Версаль». Создатель и владелец бренда Валерий Зеленов говорит, что компания готовится к ребрендингу.

Торговая марка Bizzarro – это совместный проект Италии и Новосибирска по производству женской одежды. Итальянцы поставляли ткани, из которых в Новосибирске шили вещи. Всего в стране работало более 40 магазинов торговой сети.

Сейчас владелец бренда собирается больше внимания уделить интернет-торговле. Он заявил, что сложившийся за 25 лет существования формат Bizzarro его больше не интересует. Зеленов планирует отказаться от производства одежды только для женщин – вместо не бренд будет поставлять яркую и необычную одежду унисекс.

Ранее Сиб.фм писал, что в РПЦ призвали закрыть все магазины для взрослых. По мнению представителей православной церкви, сексшопы не имеют права на существование. К слову, перед 14 февраля новосибирские сексшопы зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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