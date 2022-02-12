Закрыт последний фирменный магазин Bizzarro в Новосибирске

Pixabay.com
В Новосибирске закрылся последний фирменный магазин женской одежды Bizzarro.
Бренд женской одежды Bizzarro закрывает последний магазин сети в Новосибирске. Об этом сообщили СМИ.
В Новосибирске закрылся последний магазин женской одежды Bizzarro в торговом центре «Версаль». Создатель и владелец бренда Валерий Зеленов говорит, что компания готовится к ребрендингу.
Торговая марка Bizzarro – это совместный проект Италии и Новосибирска по производству женской одежды. Итальянцы поставляли ткани, из которых в Новосибирске шили вещи. Всего в стране работало более 40 магазинов торговой сети.
Сейчас владелец бренда собирается больше внимания уделить интернет-торговле. Он заявил, что сложившийся за 25 лет существования формат Bizzarro его больше не интересует. Зеленов планирует отказаться от производства одежды только для женщин – вместо не бренд будет поставлять яркую и необычную одежду унисекс.
Ранее Сиб.фм писал, что в РПЦ призвали закрыть все магазины для взрослых. По мнению представителей православной церкви, сексшопы не имеют права на существование. К слову, перед 14 февраля новосибирские сексшопы зафиксировали ажиотажный спрос на игрушки.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают