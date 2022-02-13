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общество

Эра глухих: врачи предупредили о страшном влиянии омикрона на слух

Фото Эра глухих: врачи предупредили о страшном влиянии омикрона на слух
Фото Эра глухих: врачи предупредили о страшном влиянии омикрона на слух

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Врачи заявили, что если омикрон-штамм начнет поражать слуховой нерв, в мире наступит «эра глухих».

Врачи предупредили россиян о нарушениях слуха после «омикрона». Дальнейшая мутация вируса может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв.

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала, что COVID поражает периферические нервные клетки. Так, омикрон-штамм коронавируса вызывает воспаление уха и приводит к серьезным проблемам со слухом. Врач объяснила, что вирус проникает в слуховую трубу через нос, передает телеканал «Звезда». Это приводит к развитию среднего отита.

ЛОР-врач Владимир Зайцев отметил, что дальнейшая мутация ковида приведет к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Сейчас инфекция уже атакует нервные клетки, а если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.

«Это очень плохо кончится, потому что у нас будет большая эра глухих», – заявил Зайцев.

В беседе с Ura.ru врач объяснил, что избежать таких последствий можно, если как можно быстрее «умертвить» омикрон во всем мире.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области резко выросло количество тяжелых больных с COVID в реанимациях. Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский учёный Седых спрогнозировал по 5 тысяч заражений «омикроном» в сутки.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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