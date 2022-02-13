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В Новосибирской области резко выросло количество тяжелых больных с COVID в реанимациях

Фото В Новосибирской области резко выросло количество тяжелых больных с COVID в реанимациях
Фото В Новосибирской области резко выросло количество тяжелых больных с COVID в реанимациях

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области стремительно увеличивается количество тяжелых пациентов с коронавирусом в реанимациях.

В Новосибирской области за последние сутки резко выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом в реанимациях. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.

Сегодня в Новосибирской области вновь обновился антирекорд по суточной заболеваемости – на утро 13 февраля в регионе выявили еще 5 349 случаев COVID-19. Умерли 15 пациентов в возрасте от 49 до 92 лет.

Помимо этого, в регионе резко выросло количество тяжелых больных с коронавирусом. Сейчас в отделениях реанимации находятся 304 человека, на ИВЛ – 43 пациента. Еще вчера число больных в реанимациях было меньше на 16 человек. До этого цифры госпитализированных в отделения реанимации также держались примерно на одном уровне. В понедельник в реанимациях находилось только 258 ковидных больных. К аппаратам ИВЛ были подключены 33 пациента.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе власти решили перепрофилировать в ковидный госпиталь еще одну больницу – Обскую ЦГБ.

Кроме того, в НСО с 9 февраля ввели новые антиковидные ограничения. Позднее в документ были внесены поправки, согласно которым непривитым пенсионерам старше 60 лет необходимо уйти на самоизоляцию. Также власти продлили всеобщий школьный карантин ещё на неделю для 5-8 классов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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