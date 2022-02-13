В Новосибирской области зафиксировали рекордные 5 349 случаев COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё 15 пациентов.

В Новосибирской области вновь обновился антирекорд по суточной заболеваемости – на утро 13 февраля в регионе выявили ещё 5 349 случаев COVID-10, среди которых 819 – у детей. Общее количество заражённых уже достигло 143 742, из которых 19 108 – у несовершеннолетних.

От коронавируса умерли ещё 15 пациентов от 49 до 92 лет. Среди них было двое мужчин в возрасте 65 и 66 лет, а также тринадцать женщин в возрасте 49 лет, 55 лет, 56 лет, 67 лет, 70 лет, 74 лет, 79 лет, 81 года, 82 лет, 82 лет, 84 лет, 91 года и 92 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 4 787 человек.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавируса переболели и полностью выздоровели 80 403 пациента, из которых 476 вылечились за минувшие сутки.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 605 пациентов, в том числе 165 детей. В отделениях реанимации находятся 304 человека. На ИВЛ – 43 пациента», – сообщает штаб.

Напомним, что в Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической ситуации ещё одну больницу перепрофилируют в ковидный госпиталь – Обскую ЦГБ. По данным регионального Минздрава, на данный момент в регионе резерв коечного фонда составляет 30%.

Кроме того, в регионе с 9 февраля ввели новые антиковидные ограничения. Позднее в документ были внесены поправки, согласно которым непривитым пенсионерам старше 60 лет необходимо уйти на самоизоляцию. Также власти продлили всеобщий школьный карантин ещё на неделю для 5-8 классов.