Мужская сборная впервые за 40 лет принесла России золото в лыжной гонке

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Мужская сборная России победила в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Российская сборная принесла стране первое за 40 лет золото в лыжной гонке. Это первая победа России в данной дисциплине с 1980 года.

«Команда, без которой нам не жить!!! Победа!!!! Мужики!!!», – поделился эмоциями от победы российской команды в лыжной гонке спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Intagram-аккаунте.

Победу России принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, передает RT. Червоткин еще на стартовом этапе создал отрыв, который удержали остальные спортсмены. Серебро – у норвежской команды, бронза – у французской сборной.

К сегодняшнему дню Россия поднялась на седьмую строчку в общем медальном зачете. Всего у российской сборной теперь 14 наград, больше только у Норвегии.

12 января золото для лыжной команды ОКР в женской эстафете выиграли Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и финишер Вероника Степанова. Эта медаль стала первым золотом за последние несколько дней без единой победы.

Полную программу соревнований на Олимпийских Играх в Пекине на 13 февраля Сиб.фм публиковал здесь.