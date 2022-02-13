Ученые назвали новые признаки рака

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Ученые обнаружили два ранее неизвестных симптома онкологического заболевания.

Исследователи нашли новые признаки рака поджелудочной железы. О тревожных симптомах онкологии сообщили СМИ.

Об онкологическом заболевании поджелудочной железы могут свидетельствовать такие ранее неизвестные симптомы, как чувство сильной жажды, которую практически невозможно утолить, а также изменении в цвете мочи.

По статистике, рак поджелудочных железы является одним из самых опасных видов онкологии. Пациенты с этим диагнозом редко выживают, в течение первого года после постановки диагноза выжить удается только одной четверти больных.

Ученые отметили, что чувство жажды и изменения цвета мочи ранее врачи не связывали с развитием рака поджелудочной. Среди других, более известных симптомов этого заболевания – желудочные и кишечные кровотечения, затрудненное глотание, диарея, метеоризм, расстройство желудка, тошнота, рвота и изжога. Помимо этого, о развивающемся раке могут свидетельствовать внезапная потеря аппетита и веса, боль и зуд в спине, а также непроходящее чувство усталости.

Исследования доказали, что все перечисленные симптомы могут появиться у человека больше, чем за год до момента установления диагноза, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Вечернюю Москву». Поэтому при появлении любого из указанных признаков болезни эксперты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

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