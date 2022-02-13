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Ученые назвали новые признаки рака

Фото Ученые назвали новые признаки рака
Фото Ученые назвали новые признаки рака

Nso.ru

Ученые обнаружили два ранее неизвестных симптома онкологического заболевания.

Исследователи нашли новые признаки рака поджелудочной железы. О тревожных симптомах онкологии сообщили СМИ.

Об онкологическом заболевании поджелудочной железы могут свидетельствовать такие ранее неизвестные симптомы, как чувство сильной жажды, которую практически невозможно утолить, а также изменении в цвете мочи.

По статистике, рак поджелудочных железы является одним из самых опасных видов онкологии. Пациенты с этим диагнозом редко выживают, в течение первого года после постановки диагноза выжить удается только одной четверти больных.

Ученые отметили, что чувство жажды и изменения цвета мочи ранее врачи не связывали с развитием рака поджелудочной. Среди других, более известных симптомов этого заболевания – желудочные и кишечные кровотечения, затрудненное глотание, диарея, метеоризм, расстройство желудка, тошнота, рвота и изжога. Помимо этого, о развивающемся раке могут свидетельствовать внезапная потеря аппетита и веса, боль и зуд в спине, а также непроходящее чувство усталости.

Исследования доказали, что все перечисленные симптомы могут появиться у человека больше, чем за год до момента установления диагноза, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Вечернюю Москву». Поэтому при появлении любого из указанных признаков болезни эксперты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее онкологи выявили главную причину любого рака. Оказалось, что все дело в возрасте человека и том, как он питается. Читайте также, кто больше остальных рискует заболеть онкологическим заболеванием и как распознать рак на первой стадии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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