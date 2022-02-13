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В Новосибирске мужчина украл с карты коллеги более 6 тысяч рублей

Фото В Новосибирске мужчина украл с карты коллеги более 6 тысяч рублей
Фото В Новосибирске мужчина украл с карты коллеги более 6 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске мужчина нашёл банковскую карту своего коллеги и потратил с неё более 6 тысяч рублей, пока его не задержали полицейские.

В понедельник, 7 февраля, житель Советского района Новосибирска обратился в полицию. Он заявил, что потерял банковскую карту, с которой неизвестные успели снять более 6 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Заявление от мужчины приняли сотрудники отдела полиции №10 «Советский». Вскоре правоохранители смогли установить и задержать подозреваемого в краже – им оказался 29-летний знакомый потерпевшего, его коллега.

Полицейские выяснили, что мужчина нашёл банковскую карту своего коллеги и отправился вместе с ней по магазинам. К моменту задержания он успел потратить более 6 тысяч рублей. Также известно, что ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Наказание предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске покупатель зашёл в магазин обуви и украл оттуда новые ботинки – он просто ушёл в них, не расплатившись, а взамен оставил свою старую обувь. Также с собой мужчина успел прихватить новый рюкзак. Однако всё произошедшее попало за запись с камеры наблюдения.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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