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В Новосибирске на месте частного сектора построят 25-этажную высотку в Октябрьском районе

Фото В Новосибирске на месте частного сектора построят 25-этажную высотку в Октябрьском районе
Фото В Новосибирске на месте частного сектора построят 25-этажную высотку в Октябрьском районе

Фото с сайта hellonsk.ru

В Октябрьском районе Новосибирска построят 25-этажный жилой дом на месте частного сектора – застройщик уже получил разрешение.

В Новосибирске строительная компания СЗ «Серебряный бор» получила разрешение на возведение высотки на пересечении улиц Никитина и Лескова. Раньше на этом месте находился частный сектор. Документ появился на муниципальном портале.

Фото В Новосибирске на месте частного сектора построят 25-этажную высотку в Октябрьском районе 2

Так, на месте частных домов появится 25-этажная высотка с подземным этажом под парковку. В новой высотке разместят 336 квартир, из них 264 – это однокомнатные и двухкомнатные студии, оставшиеся 72 – трёхкомнатные студии. Кроме того, в здании будет находиться 41 кладовая.

На подземном этаже сделают парковку на 94 машино-места, а также наземную парковку.

На данный момент известно, что территория высотки будет закрытой. По стандарту на первых этажах будут находиться коммерческие помещения.

Завершить строительство нового комплекса планируется к середине 2024 года.

Напомним, ранее в Новосибирске подвели итоги работы за 2021 год в сфере строительства. На данном заседании мэр Анатолий Локоть отметил, что теперь застройщикам перестанут выдавать разрешения на отклонения от предельных норм при строительстве новых домов. По данным властей, в городе было выдано 85 подобных разрешений в минувшем году, однако застройщики возвели лишь половину объектов.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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