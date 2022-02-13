В Новосибирске застройщикам запретят строить дома с отклонениями от нормы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске подвели итоги работы в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики за 2021 год.

В Новосибирске застройщикам перестанут выдавать разрешения на отклонения при строительстве объектов в таких объёмах, которые наблюдались в прошлые годы. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть 11 февраля на совещании по итогам работы 2021 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики.

На совещании глава города отметил, что при реализации генерального плана нужно обратить внимание на подходы и правила. По его словам, невозможно прописать в плане всё, однако основные правила существуют, несмотря на то что «время от времени подвергаются ревизии».

Мэр Анатолий Локоть предложил провозгласить принцип отказываться от института отклонений, а также от точечной застройки. По его словам, план не удастся реализовать на 100%, однако поможет решить несколько проблем, в частности с устаревшими невостребованными объектами.

Также градоначальник отметил, что сегодня разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства – это основной инструмент для застройки. Однако в этом году вводится новая установка, благодаря которой прекращается практика выдачи данных разрешений, кроме исключительных случаев.

«Я предполагаю, что у некоторых депутатов возникнут вопросы к некоторым объектам: а как выполняются условия, на которых выдавались эти отклонения? И все ли условия выполнены? Касается ли это парковок, инфраструктурных объектов? И здесь предстоит непростой диалог и придется отвечать за это. Так что установка такая, что мы сворачиваем эту практику выдачи разрешений на отклонения», – отметил мэр.

По словам начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Евгения Улитко, в Новосибирске было выдано 85 разрешений на отклонения от норм строительсва. Из них застройщики возвели только половину объектов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске семь застройщиков вошли в топ-100 крупнейших стройкомпаний по объёму ввода жилья.