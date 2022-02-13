В Новосибирске запретят избирать мэра и депутатов с иностранным гражданством

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске планируют внести изменения в Устав города, они коснутся запрета иностранцам работать госслужащими.

Завтра, 14 февраля, в Новосибирске на сессии горсовета власти рассмотрят 18 вопросов, первым из которых будет выступление мэра Анатолия Локтя с отчётом по работе за 2021 год. Также депутаты внесут изменения в Устав города в соответствии с ФЗ-116 от 30.04.2021, который запрещает иностранцам работать на должностях госслужащих.

«Уставом будет закреплено, что "Полномочия депутата Совета депутатов города Новосибирска, мэра города Новосибирска прекращаются досрочно в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государство"», – пишет депутат Наталья Пинус на личной странице в Facebook.

Самым главным пунктом повестки всё же станет отчёт мэра Анатолия Локтя об итогах работы муниципалитета в 2021 года. Вместе с тем депутаты обсудят внесение других изменений, а также вопрос учреждения звания «Почётный донор Новосибирской области».

Кроме того, на заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию в Новосибирска, а также вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Полный перечень всех вопросов можно посмотреть здесь.

Напомним, что в Новосибирске недавно также подвели итоги в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики за 2021 год. Было принято решение о том, что в регионе начинает действовать запрет на строительство новых домов с отклонениями от нормы, кроме исключительных случаев.