В новосибирском Академгородке под ковш пустят 18 старых домов, которые признали аварийными

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В новосибирском Академгородке 18 домов признали аварийными и решили снести.
В Новосибирске признали аварийными 18 домов в Академгородке. Аварийные дома снесут, а их жильцов расселят по другим адресам.
Мэрия Новосибирска опубликовала новый список аварийных домов, согласно которому 18 домов в Академгородке будут расселены и снесены. Речь идет о домах, которые расположены на Рубиновой и Российской улицах, а также на улицах Героев Труда, Шатурской, Гнесиных и Иванова. Жильцы аварийных домов будут отселены до 2032 года.
Напомним, что в Новосибирской области действует программа по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Осенью прошлого года министр ЖКХ Новосибирской области рассказывал, что за два года власти планируют расселить боле 3 тысяч горожан. На это потратят 2,76 миллиарда рублей.
Всего в регионе почти 25 000 человек живут в аварийных домах.
Ранее Сиб.фм писал об инциденте в одном из аварийных домов Новосибирска: там жителей затопило кипятком.
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