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Двоих подростков осудят за угон незапертой машины в Новосибирске

Фото Двоих подростков осудят за угон незапертой машины в Новосибирске
Фото Двоих подростков осудят за угон незапертой машины в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

Два подростка угнали автомобиль из Центрального района города.

14 февраля сотрудники Железнодорожного отдела СК России завершили расследование уголовного дела в отношении двоих подростков, которые угнали открытую машину из Центрального района.

Известно, что несовершеннолетние «распределили роли»: один из них открыл незапертую дверь автомобиля, находящегося на улице Гоголя, и сел за руль, после чего замкнул электрическую цепь зажигания. Когда двигатель запустился, второй подросток сел на пассажирское сиденье, затем оба уехали в угнанном автомобиле.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Новосибирской области, вскоре их задержали и доставили к следователю сотрудники полиции.

Подросткам было выдвинуто обвинение в неправомерном завладении автомобилем, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты дела признали вину в полном объёме.

В текущее время утверждённое обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце января один из новосибирцев попытался угнать две машины одновременно. Уехав на «Газели» бывшего работодателя, мужчина попытался увезти с собой Ford с помощью троса.

Напомним, в новогоднюю ночь один из жителей Новосибирска угнал у бывшего друга его Lexus.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
угон
автомобиль
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