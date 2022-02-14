Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля

Фото из группы «ХК "Сибирь"» в соцсети «ВКонтакте»

ХК «Сибирь» подготовил креативные валентинки ко Дню святого Валентина 14 февраля.

Валентинки ко Дню всех влюблённых подготовили хоккеисты ХК «Сибирь» в Новосибирске. Оригинальные поздравления с Днём святого Валентина можно скачать и направить своей второй половинке.

«Я готов удаляться каждую смену, если в штрафном боксе будешь ты», «Даже если все клубы КХЛ будут у моих ног, я выберу тебя», «Котёнок, ты в моей ловушке», – говорится в стильных валентинках от «Сибири».

Как ранее писал Сиб.фм, многодетный отец из Новосибирска Валентин Лутаев рассказал о повышенном внимании девушек в День святого Валентина.

Напомним, накануне 14 февраля в областном центре резко вырос спрос на презервативы и наручники.