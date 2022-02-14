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Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля
Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля

Фото из группы «ХК "Сибирь"» в соцсети «ВКонтакте»

ХК «Сибирь» подготовил креативные валентинки ко Дню святого Валентина 14 февраля.

Валентинки ко Дню всех влюблённых подготовили хоккеисты ХК «Сибирь» в Новосибирске. Оригинальные поздравления с Днём святого Валентина можно скачать и направить своей второй половинке.

«Я готов удаляться каждую смену, если в штрафном боксе будешь ты», «Даже если все клубы КХЛ будут у моих ног, я выберу тебя», «Котёнок, ты в моей ловушке», – говорится в стильных валентинках от «Сибири».

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля 2

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля 3

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля 4

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля 5

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили фотосессию ко Дню всех влюблённых 14 февраля 6

Как ранее писал Сиб.фм, многодетный отец из Новосибирска Валентин Лутаев рассказал о повышенном внимании девушек в День святого Валентина.

Напомним, накануне 14 февраля в областном центре резко вырос спрос на презервативы и наручники.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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