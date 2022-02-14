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Художник нарисовал герб Новосибирска с крысами на помойке

Фото Художник нарисовал герб Новосибирска с крысами на помойке
Фото Художник нарисовал герб Новосибирска с крысами на помойке

Facebook.com / Юрий Ушаков

Новосибирский художник нарисовал новый герб для города с крысами и мусорным баком.

Новосибирский художник удивил общественность новым гербом города. Вместо соболей на нем изображены крысы, которые окружили мусорный бак. Интерпретацию герба Новосибирска художник опубликовал в социальных сетях.

«Сделал на холсте. Герб. 60 на 60 сантиметров, холст, акрил. Продам, например, начальнику коммунальных служб, главам администраций или мэру. А также депутатам и застройщикам, которые не слушали в детстве маму. Беспредельно круто будет смотреться в кабинете над креслом», – написал Юрий Ушаков.

Известный новосибирский художник опубликовал в своем Facebook-аккаунте нестандартную работу. Он придумал и создал новый герб для Новосибирска. На гербе авторства Юрия Ушакова изображены крысы вместо соболей. Упитанные крысы стоят на двух лапах, окружив помойный бак. На мусорном контейнере сидит голубь, а под ним брошены костыли.

Стоимость своей работы художник не разглашает.

К слову, недавно жители Новосибирска пожаловались на засилье крыс на улицах города. Новосибирцы заявили, что крысы уже выжили собак и свободно бегают по улице, ничего не боясь.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский художник Лоскутов продал на аукционе картину «Запрещёнка» за 3600 евро.

Также мы публиковали мнение известного новосибирского фотографа Славы Степанова, который раскритиковал Новосибирск за скуку, архитектуру и благоустройство. Фотограф отметил, что любой человек уедет из Новосибирска, как только ему представится такая возможность.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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