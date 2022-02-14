Олимпиада-2022, хоккей: назван возможный соперник России в плей-офф 16 февраля

Фото с сайта ФХР

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России по хоккею заняла первое место в группе В и стартует в плей-офф сразу на стадии ¼ финала. Соперником нашей команды 16 февраля будет Дания или Латвия. Букмекеры считают россиян фаворитами олимпийского турнира, хотя и снизили коэффициенты после поражения от Чехии.

Мужская сборная России по хоккею в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов Пхёнчхана 2018 года. Букмекеры считают россиян фаворитами и нынешнего турнира.

С 1-го места в группе В наша команда напрямую вышла в ¼ финала, как и сборные США, Финляндии и Швеции. Ближайший матч команды ОК России – 16 февраля. За право сыграть с россиянами соперничают Дания и Латвия в матче 15 февраля.

Таблица championat.com

Букмекеры оценивают шансы россиян на победу в хоккейном турнире Олимпиады-2022 коэффициентом 3,00, что составляет 31 % вероятности (до поражения от Чехии в последнем матче группового турнира со счётом 5:6 коэффициент был 2,5, вероятность 37 %).

Близкие шансы на победу у Финляндии – коэффициент 3,10 (30 % вероятности). На третьем месте в списке фаворитов канадцы, на победу которых можно поставить за 6,00 и 16 % вероятности.

Напомним, сколько ещё медалей может завоевать сборная России до окончания Олимпиады в Пекине на второй неделе Игр.