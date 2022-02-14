Программа Олимпиады в Пекине с 14 по 20 февраля: в каких видах спорта Россия может завоевать медали

Фото с сайтов ОКР и ФХР

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей. В медальном зачёте после первой недели Игр команда ОК России уже превзошла результат зимней Олимпиады – 2018 в Пхёнчхане, завоевав 18 медалей, 4 из которых – золотые. Сколько ещё медалей могут взять российские спортсмены до окончания Олимпиады, подсчитал Сиб.фм.

На первой неделе Олимпиады успешнее всего выступили российские лыжники. На 14 февраля три из четырёх золотых медалей у команды ОКР – это победы мужчин и женщин в командных эстафетах и золото Александра Большунова в скиатлоне. Четвёртая золотая медаль – это победа фигуристов в командном зачёте (эту медаль у России могут отобрать в связи с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой).

Итоговый медальный зачёт предыдущих зимних Олимпиад

2018 Пхёнчхан

1 место. Норвегия 39 (14-14-11)

2 место. Германия 31 (14-10-7)

13 место. Россия 17 (2-6-9)

2014 Сочи

1 место. Россия 30 (11-10-9)

2 место. Норвегия 26 (11-5-10)

На второй неделе Олимпиады будут разыграны ещё 44 комплекта медалей.

Главные перспективы на медали сохраняются в четырёх видах спорта: фигурное катание, лыжные гонки, биатлон и хоккей.

Фигурное катание

Традиционно главные поставщики золота на зимних Играх – фигуристы.

После серебра в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова золото ещё можно выиграть в парном катании (19 февраля) и в женском одиночном катании (17 февраля), даже в случае дисквалификации Валиевой за медали могут побороться Александра Трусова и Анна Щербакова.

Лыжные гонки

Разыгрываются ещё 4 комплекта медалей. 16 февраля – 2 комплекта, шансы на подиум есть в командном спринте классическим стилем в лыжных гонках у мужчин. 19 февраля в лыжном марафоне Александр Большунов может пополнить число своих медалей. 20 февраля – шансы на медали в женском лыжном марафоне у российских спортсменок.

Биатлон

4 комплекта медалей будут разыграны 15 (возможен подиум в мужской биатлонной эстафете), 16, 18 и 19 февраля. Главные надежды россиян на Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову.

Хоккей

Мужская сборная России по хоккею в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов.

Финал – 20 февраля. С 1 места в группе В наша команда уже вышла в ¼ финала, за право сыграть с россиянами соперничают Дания и Латвия. Ближайший матч россиян – 16 февраля.

Кроме того, по прогнозам специалистов, 19 февраля возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.

Полная программа зимних Олимпийских игр в Пекине – 2022

Таблица olympteka.ru

30 медалей могут завоевать россияне в Пекине, по прогнозу президента ОКР Станислава Позднякова.

Напомним, форма олимпийской медали вдохновлена традиционной китайской нефритовой посудой, а также сочетает в себе отсыл к наградам Игр-2008, которые также принимала столица КНР.