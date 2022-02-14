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Пасха в 2022 году: какого числа после Великого поста и Масленицы

Фото Пасха в 2022 году: какого числа после Великого поста и Масленицы
Фото Пасха в 2022 году: какого числа после Великого поста и Масленицы

Фото pixabay.com

Пасха – Светлое Христово Воскресенье – выпадает у православных в 2022 году на 24 апреля. Пасхе предшествует семинедельный Великий пост, а посту – праздничная неделя Масленицы. Даты этих событий православного календаря связаны между собой.

В 2022 году Масленица начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Последний день Масленицы – Прощёное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения у тех, перед кем виноваты.

Каждый год даты празднования Масленицы и начала Великого поста разные, так как они привязаны к празднику Пасхи. А дата Пасхи вычисляется по чрезвычайно сложному солнечно-лунному календарю, принятому у евреев. Воскресение Христово произошло в дни, когда иудеи праздновали свою Пасху, которая у них являлась воспоминанием об исходе из Египта.

Неделя Масленицы, с 28 февраля по 6 марта, называется Сырной седмицей и считается подготовкой к Великому посту. Семинедельный пост готовит верующих к Пасхе. Он начнётся в понедельник, 7 марта, а завершится в субботу, 23 апреля.

Напомним, главные традиции православных на Пасху читайте в материале Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

Масленица
пасха
Великий пост
церковный праздник
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