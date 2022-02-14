Пивоваров посвятил новый выпуск «Редакции» орангутану Бату из Новосибирска

Фото: скриншот YouTube

Журналист Андрей Пивоваров в новом выпуске «Редакции» прокомментировал выборы талисмана Новосибирска — новогодней столицы и появился в кадре в футболке с орангутаном Бату.

Голосование за талисман Новосибирска — новогодней столицы России 2022-2023 стало одной из тем, вошедших в новый выпуск «Редакции» Андрея Пивоварова. Журналист на своём YouTube-канале не только прокомментировал нашумевшие выборы талисмана, но и появился в кадре в футболке с изображением орангутана Бату, который был главным претендентом на победу.

«Интернет явно был за него. Кандидат в зоопарке много лет, состоит в моногамных отношениях, к тому же Бату 22 года, а с 21 года можно избираться в Госдуму... Есть предположение, что Бату справился бы. Но включился административный ресурс», — сыронизировал Пивоваров.

Также он добавил, что это были выборы, за которыми было интересно наблюдать.

Напомним, что ранее новосибирское голосование комментировала коллега Пивоварова Ксения Собчак. Наряду с Бату в голосовании участвовали снежный барс Саян, белая медведица Шилка, амурский тигр Макс и манул Айша. Когда опрос был остановлен, проголосовавших насчитывалось 133 352 человека. Орангутан лидировал с 39,39 % голосов, за ним шёл снежный барс, завоевавший симпатии 37,19 % голосовавших.