Собчак объяснила поражение орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска

Фото из инстаграм Ксении Собчак, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм
Известная телеведущая Ксения Собчак в свежем выпуске авторской программы "Осторожно, новости" рассказала об отмене голосования за талисман Новосибирска, в котором лидировал орангутан Бату.
Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка стал героем свежего выпуска программы "Осторожно, новости" от телеведущей Ксении Собчак. Экс-кандидат в президенты РФ призналась, что с эстетической точки зрения ей больше симпатичен снежный барс, однако народное голосование решило иначе.
"Чиновники на свою беду проявили самодеятельность и устроили народное голосование за талисман новогодней столицы... Я бы тоже проголосована за снежного барса, потому что не чужда эстетике. Белый барс на белом фоне — это красиво", — сказала Собчак.
Но замысел организаторов, по мнению телеведущей, был разрушен из-за вмешательства "блогеров, хохмачей и Варламова".
"В итоге оппозиционный претендент вырвался вперед, но ненадолго. Потому что в дело вмешались карусельщики — были организованы вбросы за барса Саяна и медведицу Шилку", — напомнила Собчак о развитии событий в голосовании.
Завершилось голосование тем, что зоопарк назвал все происходящее фарсом, а мэрия остановила "выборы талисмана".
"Самый популярный кандидат, который должен был победить, остался без должности". — резюмировала ведущая.
Со слов Собчак, вмешательство властей ей понятно, поскольку на примере голосования за Бату могут тестироваться технологии настоящих выборов.
"Сказано барс, значит, с**а, будет барс", — поставила точку в истории Собчак.
Ранее Сиб.фм писал, чем знаменит 22-летний орангутан Новосибирского зоопарка, который едва не стал талисманом новогодней столицы.
Напомним, 11 февраля Новосибирский зоопарк снял шуточное видео об орангутане Бату.
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