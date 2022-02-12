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Собчак объяснила поражение орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска

Фото Собчак объяснила поражение орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска
Фото Собчак объяснила поражение орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска

Фото из инстаграм Ксении Собчак, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

Известная телеведущая Ксения Собчак в свежем выпуске авторской программы "Осторожно, новости" рассказала об отмене голосования за талисман Новосибирска, в котором лидировал орангутан Бату.

Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка стал героем свежего выпуска программы "Осторожно, новости" от телеведущей Ксении Собчак. Экс-кандидат в президенты РФ призналась, что с эстетической точки зрения ей больше симпатичен снежный барс, однако народное голосование решило иначе.

"Чиновники на свою беду проявили самодеятельность и устроили народное голосование за талисман новогодней столицы... Я бы тоже проголосована за снежного барса, потому что не чужда эстетике. Белый барс на белом фоне — это красиво", — сказала Собчак.

Но замысел организаторов, по мнению телеведущей, был разрушен из-за вмешательства "блогеров, хохмачей и Варламова".

Фото Собчак объяснила поражение орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска 2

"В итоге оппозиционный претендент вырвался вперед, но ненадолго. Потому что в дело вмешались карусельщики — были организованы вбросы за барса Саяна и медведицу Шилку", — напомнила Собчак о развитии событий в голосовании.

Завершилось голосование тем, что зоопарк назвал все происходящее фарсом, а мэрия остановила "выборы талисмана".

"Самый популярный кандидат, который должен был победить, остался без должности". — резюмировала ведущая.

Со слов Собчак, вмешательство властей ей понятно, поскольку на примере голосования за Бату могут тестироваться технологии настоящих выборов.

"Сказано барс, значит, с**а, будет барс", — поставила точку в истории Собчак.

Ранее Сиб.фм писал, чем знаменит 22-летний орангутан Новосибирского зоопарка, который едва не стал талисманом новогодней столицы.

Напомним, 11 февраля Новосибирский зоопарк снял шуточное видео об орангутане Бату.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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