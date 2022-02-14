Премия за медаль: сколько платят спортсменам за победу на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото с официального сайта ОКР

Федеральные призовые выплаты спортсменам за олимпийские медали не менялись с 2012 года. Также чемпионы и призёры Олимпиад получают солидные региональные выплаты и люксовые автомобили от Фонда поддержки олимпийцев.

4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона – за бронзу. О таких выплатах чемпионам и призёрам зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине объявил министр спорта России Олег Матыцин. Отметим, что такие размеры призовых денег были установлены ещё перед Олимпиадой в Лондоне – 2012 и 10 лет не менялись.

Каждая медаль оплачивается отдельно, так что чем больше спортсмен завоюет медалей – тем больше и заработает. И эти бонусы не облагаются налогами. Изрядную сумму призовых на Олимпиаде-2022 может собрать лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, который в состоянии бороться за медали минимум в пяти дисциплинах, сообщает championat.com.

Субъекты РФ также платят призовые своим олимпийцам. По итогам летней Олимпиады-2020 в Токио правительство Новосибирской области выплатило за 1-е место спортсменам и их тренерам по 2 млн рублей, за 2-е место — по 1,5 млн, за 3-е место – миллион рублей.

Кроме призовых, за 1-е место положена ежемесячная выплата 30 тысяч рублей в течение года, а также субсидия на жильё от регионального правительства. За 1-е место размер субсидии составляет 2,2 миллиона рублей, за 2-е место — 1,9 миллиона рублей, за 3-е место – 1,7 миллиона рублей.

Так, в Омской области стрелок Виталина Бацарашкина заработала в Токио 18 млн рублей:

10,5 млн – от государства, а 7,5 млн девушке выплатило министерство спорта Омской области. На летней Олимпиаде Виталина стала двукратной чемпионкой в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета (10 и 25 м) и серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, микст).

Престижные иномарки чемпионам и призёрам Олимпиад дарит негосударственный Фонд поддержки олимпийцев России. За золото Токио-2020 чемпионы получили BMW модели X5, за серебро – BMW Х3, за бронзу – тоже Х3, но чуть ниже уровнем. Сиб.фм ранее рассказывал про Audi A6 Михаила Алояна, BMW X6 Романа Власова и BMW X3 Любови Шутовой: какие машины дарили чемпионам Олимпийских игр из Новосибирска и что стало с иномарками в итоге.

В США призовые выплаты меньше, чем в России: 37,5 тыс. долларов за победу, 22,5 тыс. за серебро и 15,5 тыс. долларов за бронзу. А Норвегия и Великобритания вовсе не оплачивают спортсменам медали.

Напомним, сколько ещё медалей может завоевать сборная России до окончания Олимпиады в Пекине на второй неделе Игр.