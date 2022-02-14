В Новосибирске мошенники продали несуществующие тюльпаны на 250 тысяч рублей

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В Новосибирске двух мошенников отправили под домашний арест за продажу фантомных тюльпанов в интернете.

В Новосибирске полицейские задержали двух мужчин 29 и 36 лет, которые через интернет продавали фантомные тюльпаны. Со своих покупателей они сначала просили предоплату, а потом исчезали. Таким образом мошенники смогли заработать 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как установили полицейские, соучастники имели свой цветочный бизнес в Новосибирске и параллельно организовали продажу тюльпанов в интернете. В январе 2021 года они разместили несколько сотен объявлений о продаже оптовых партий разных сортов тюльпанов и при этом ниже рыночной стоимости.

«В онлайн-переписке фигуранты рассказывали о сортах тюльпанов, местах и технологиях их выращивания, демонстрировали красочные фотографии и предлагали выгодные условия покупки и быстрой доставки в любую точку страны, убеждая клиентов сделать заказ при условии 50-процентной предоплаты», – сообщили в полиции.

Клиентов убеждали в законности сделки, так как соучастники отправляли им фиктивный договор на оказание услуг. Как только покупатели переводили деньги, мужчины переставали выходить на связь и избавлялись от сим-карт.

«Продавцов воздухом» задержали 26 января 2022 года, дома и в офисе у них изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютеры. Также полицейские установили, что ранее мужчин уже судили за аналогичные преступления.

На данный момент установлено 7 потерпевших из разных городов и регионов России. Предварительно сумма ущерба по этим эпизодам составила более 250 тысяч рублей.

В отношении партнёров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 2 лет, либо принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы, либо лишение свободы до 5 лет.

На время расследования подозреваемых посадили под домашний арест.

Напомним, ранее в Новосибирске полицейские задержали интернет-мошенника, который занимался липовой продажей автозапчастей. На время расследования ему дали подписку о невыезде.

Другому мужчине, программисту и профессору, повезло гораздо меньше – его обманул телефонный мошенник на 7 млн рублей. Неизвестный оформил на потерпевшего четыре кредита в разных банках, установить его личность не удалось.