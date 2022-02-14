Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области обновлён антирекорд по заболеваемости COVID-19

Фото В Новосибирской области обновлён антирекорд по заболеваемости COVID-19
Фото В Новосибирской области обновлён антирекорд по заболеваемости COVID-19

Фото Густаво Зырянова

По данным оперативного штаба на 13 февраля, в Новосибирской области за сутки зарегистрировали 5 349 случаев коронавируса — этот показатель стал рекордным с начала пандемии.

В Новосибирской области 13 февраля обновился антирекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки было выявлено 5 349 случаев. До этого максимум составлял 5 122.

Показатель суточного прироста в регионе начал постоянно расти с 25 января, в тот день оперативный штаб сообщал, что ковид подтвердился у более чем 260 человек.

Уже 3 февраля был преодолён рубеж в 1000 заболевших, 5 февраля за 24 часа их было выявлено больше 2 тысяч. «Потолок» в 5 тысяч впервые оказался «пробит» 12 февраля.

Напомним, что всего в области зарегистрировали 143 742 случая коронавируса, включая 19 108 среди детей. В отделениях реанимации находятся 304 пациента, из которых 43 на ИВЛ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
оперштаб
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18238
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
14605
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9359
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
9133
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9124
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6769
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
6161
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека