В Новосибирской области обновлён антирекорд по заболеваемости COVID-19

Фото Густаво Зырянова

По данным оперативного штаба на 13 февраля, в Новосибирской области за сутки зарегистрировали 5 349 случаев коронавируса — этот показатель стал рекордным с начала пандемии.

В Новосибирской области 13 февраля обновился антирекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки было выявлено 5 349 случаев. До этого максимум составлял 5 122.

Показатель суточного прироста в регионе начал постоянно расти с 25 января, в тот день оперативный штаб сообщал, что ковид подтвердился у более чем 260 человек.

Уже 3 февраля был преодолён рубеж в 1000 заболевших, 5 февраля за 24 часа их было выявлено больше 2 тысяч. «Потолок» в 5 тысяч впервые оказался «пробит» 12 февраля.

Напомним, что всего в области зарегистрировали 143 742 случая коронавируса, включая 19 108 среди детей. В отделениях реанимации находятся 304 пациента, из которых 43 на ИВЛ.