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Жители Новосибирска рассказали об отношении ко Дню всех влюблённых

Фото Жители Новосибирска рассказали об отношении ко Дню всех влюблённых
Фото Жители Новосибирска рассказали об отношении ко Дню всех влюблённых

Видео Сиб.фм, фото Екатерины Райковой

Новосибирцы рассказали, празднуют ли они День святого Валентина и какие подарки дарят своим половинкам.

14 февраля корреспонденты Сиб.фм узнали у жителей Новосибирска, как они отмечают День всех влюблённых.

Как рассказала одна из жительниц, они с мужем вместе 16 лет, но День святого Валентина отмечают каждый год. В этот день супруги делают друг другу маленькие подарки и милые знаки внимания.

«У меня положительное отношение ко всему, что касается любви», —

поделилась девушка.

Другая сибирячка отметила, что узнала о празднике, который отмечают 14 февраля, только когда о нём рассказали её дети-школьники.

«Равнодушно к нему отношусь, у нас ведь свой праздник есть — День семьи, любви и верности. В Нарымском сквере даже памятник Петру и Февронии есть, там цветы всегда», — дополнила она.

Один из новосибирцев рассказал, что для него и его девушки День всех влюблённых — ещё один повод встретиться.

«Сегодня с девушкой пойдём в кино, это наша совместная инициатива», — рассказал он.

Ещё одна из жительниц поделилась, что отмечает следующий праздник — День одиноких, который занесён в календари 15 февраля. «Лично для меня это формальная дата, но для каждой пары по-своему. Если бы было кого — я бы поздравляла», — уточнила она.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как изменился спрос в новосибирских секс-шопах.

Напомним, журналисты Сиб.фм выяснили, в каких локациях города влюблённые могут сделать самые романтические снимки.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
праздники
подарки
День сввятого Валентина
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