Жители Новосибирска рассказали об отношении ко Дню всех влюблённых

Видео Сиб.фм, фото Екатерины Райковой

Новосибирцы рассказали, празднуют ли они День святого Валентина и какие подарки дарят своим половинкам.

14 февраля корреспонденты Сиб.фм узнали у жителей Новосибирска, как они отмечают День всех влюблённых.

Как рассказала одна из жительниц, они с мужем вместе 16 лет, но День святого Валентина отмечают каждый год. В этот день супруги делают друг другу маленькие подарки и милые знаки внимания.

«У меня положительное отношение ко всему, что касается любви», —

поделилась девушка.

Другая сибирячка отметила, что узнала о празднике, который отмечают 14 февраля, только когда о нём рассказали её дети-школьники.

«Равнодушно к нему отношусь, у нас ведь свой праздник есть — День семьи, любви и верности. В Нарымском сквере даже памятник Петру и Февронии есть, там цветы всегда», — дополнила она.

Один из новосибирцев рассказал, что для него и его девушки День всех влюблённых — ещё один повод встретиться.

«Сегодня с девушкой пойдём в кино, это наша совместная инициатива», — рассказал он.

Ещё одна из жительниц поделилась, что отмечает следующий праздник — День одиноких, который занесён в календари 15 февраля. «Лично для меня это формальная дата, но для каждой пары по-своему. Если бы было кого — я бы поздравляла», — уточнила она.

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