Экс-директора новосибирского литейного завода отправили под домашний арест на 1,5 месяца

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске суд избрал меру пресечения бывшим руководителям завода «Тяжстанкогидропресс», подозреваемым в мошенничестве.

В Новосибирск суд избрал меру пресечения экс-руководителям завода «Тяжстанкогидропресс». Их подозревают в мошенничестве на 200 миллионов рублей.

Центральный суд Новосибирска избрал меру пресечения бывшим топ-менеджерам литейного завода «Тяжстанкогидропресс», которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшего главного акционера завода Николая Степанкина отправили под домашний арест на полтора месяца. Экс-директору предприятия Виктору Арановскому вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 3 апреля текущего года. Их подозревают по нескольким эпизодам мошенничества на общую сумму боле 200 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2016 по 2022 гг. бывшие руководители завода заключили несколько сделок по отчуждению имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. Среди отчужденного имущества – здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доли в уставном капитале сельскохозяйственного предприятия.

О задержании бывших топ-менеджеров стало известно сегодня, 15 февраля. Следствие ходатайствовало об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако фигурантов дела о многомиллионном мошенничестве на заводе «Тяжстанкогидропресс» отпустили из суда в Новосибирске. Пока решение суда не вступило в законную силу, передает BFM-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в апреле 2021 года руководство «Тяжстанкогидропресса» объявило о сокращении более 300 рабочих из-за больших задолженностей по заработной плате.