Фигурантов дела о многомиллионном мошенничестве на заводе «Тяжстанкогидропресс» отпустили из суда в Новосибирске

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс», подозреваемых в мошенничестве на сумму более 200 млн рублей, не стали помещать в следственный изолятор в Новосибирске.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для бывших топ-менеджеров завода «Тяжстанкогидропресс».

Так, основной акционер предприятия Николай Степакин по решению суда был помещён под домашний арест до 3 апреля 2022 года. Экс-директору предприятия Виктору Аграновскому предъявили целый список действий, которые ему запрещено предпринимать на время, пока следователи будут разбираться в обстоятельствах дела. Решение суда пока в силу не вступило и ещё может быть обжаловано, сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, 15 февраля стало известно о задержании Степакина и Аграновского. По данным регионального управления ФСБ, экс-руководители «Тяжстанкогидропресса» в период с 2016 по 2020 год заключили несколько сделок по отчуждению имущества завода по заниженной стоимости. В список отчуждённого имущества попали здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100-процентная доля в уставном капитале сельхозпредприятия. Предполагается, что ущерб заводу составил более 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.