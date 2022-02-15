В Кузбассе пожаловались на удушающую вонь из квартиры кошатницы

Кадр из видео

В Новокузнецке соседи пожаловались на зловоние из квартиры пожилой кошатницы.

В социальных сетях появились ужасающие кадры из квартиры пожилой кошатницы в Новокузнецке. Местная жительница сняла на видео квартиру пенсионерки, об этом сообщает сайт «Сiбдепо».

Соседей пожилой женщины начали мучать запахи кошачьих экскрементов, однако пенсионерка происходящего не замечала. В один из дней к ней пришли сотрудники санэпидстанции. Одна из женщин сняла квартиру на видео и рассказала, что в помещении царит полная антисанитария: нет кошачьих лотков, экскременты животных не убираются, как и само помещение.

– Жители многоквартирного дома пожаловались на жуткую вонь из квартиры. Выяснилось, что там живёт одинокая пенсионерка и более 10 кошек. У животных нет лотков, они испражняются на пол, в квартире антисанитария, – написала посетительница.

Женщина вместе с представителями ведомства смогла пройтись по жилищу пенсионерки, чтобы посчитать количество кошек. По её словам, животные выглядят плохо, и она не уверена, кормят ли их. Кроме того, в доме абсолютно нет столовых приборов, поэтому возможно, что и сама пожилая женщина голодает.

– В квартире нет столовых приборов, да ничего практически нет. Родных нет. Очень грустно. В комитет соцзащиты письмо написала, – рассказала она.

Напомним, что в Новосибирской области обострилась проблема бездомных собак. За 2021 год безнадзорные животные нападали на людей 1 170 раз. После одного из инцидентов экс-депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя предложила эвтаназию для животных, у которых нет хозяев.