Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

15 февраля в Новосибирске ожидается потепление до -2 градусов, которое к концу недели сменится резким похолоданием до -24 градусов.

Сегодня, 15 февраля, в Новосибирск придёт потепление до -2 градусов из-за прихода циклона. Однако уже к концу недели в регион вернётся холод, так как циклон переместится в Красноярский край. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Так, 15 февраля ночные температуры составят -16 градусов, утром ожидается потепление до -9...-11 градусов. Днём воздух максимально прогреется и составит -2...-4 градуса. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ветра могут достигать 14 м/с. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой и умеренный снег. На дорогах сохраняется гололедица.

В среду, 16 февраля, ночью снова похолодает до -14...-16 градусов, однако днём температура составит -11...-13 градусов. Ветер южный 4-9 м/с, местами – 14 м/с. Также ожидается снег, на дорогах – гололедица.

В четверг, 17 февраля, температура ночью будет -17...-19 градусов, в пригороде морозы достигнут -22...-24 градусов. Днём столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Местами будет идти небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с, местами 14 м/с.

Отметим, что в Новосибирской области из-за потепления предупредили о сходе снега и сосулек с крыш. В связи с этим начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов предложил начать очистку крыш от снега.

Напомним, ранее синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на март в Новосибирске.